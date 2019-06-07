Konak’ta Balkan rüzgârları esecek

Konak Belediyesinin, Gültepe Makedonya Göçmeleri Kültür ve Dayanışma Derneğiyle birlikte, her sene geleneksel olarak düzenlediği Gültepe Rumeli Şenliği, bu yıl da coşkuyla kutlanacak. İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (İFD) de destek verdiği şenlik, bu yıl 14. kez gerçekleştirilecek.

Şenlik, 13 Haziran’da, Gültepe otobüs son durağında, saat 20.00’de düzenlenecek kortejle başlayacak, Turgut Reis İlköğretim Okulu bahçesinde, saat 20.30’da düzenlenecek renkli etkinliklerle devam edecek. Düzenlendiği her yıl, İzmir’in farklı semlerinde yaşayan Balkan ve Rumeli göçmenleri ile Gültepe semti sakinlerini ağırlayan şenlikte, ünlü Rumeli sanatçıları sahne alacak, halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Okul bahçesinde Üsküp halk oyunlarıyla başlayacak şenlik, Rumelili Ekrem ve Erşan’ın hareketli, coşku dolu türküleriyle devam edecek. Şenlikte, Balkan müzik grubu Sakoband ile solist Şule Çaycı ve Burhan Güneş de sahneye çıkacak.