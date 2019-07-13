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Konak’ta atık ilaçlar için örnek işbirliği

Konak’ta evlerde biriken ilaçların toplanarak imha edilmesini ve böylece çevreye zarar verilmesinin önüne geçilmesini sağlayacak örnek bir proje uygulamaya geçiyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:19
Konak’ta atık ilaçlar için örnek işbirliği

Konak’ta evlerde biriken ilaçların toplanarak imha edilmesini ve böylece çevreye zarar verilmesinin önüne geçilmesini sağlayacak örnek bir proje uygulamaya geçiyor.


Konak Belediyesi ile Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında, ilaçların toplanmasına yönelik olarak geliştirilen işbirliği protokolü dün imzalandı. Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur protokole, ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında’yla birlikte imza attı.


Konak Belediyesi’nde yapılan imza törenine, ÇEKOOP Kurucu ve Eski Başkanı Şule İlkkurşunlu, ÇEKOOP 2. Başkanı İldeniz Atabey Şahin, ÇEKOOP Genel Sekreteri Fidan Cabar ile Konak Belediyesi Sağlık Komisyonu Başkanı Barış Özgen, Konak Belediyesi Çevre Komisyonu Başkanı Birol Özkardeşler, Konak Belediyesi sağlık ve çevre komisyonları üyeleri Ethem Demirci ve Nurdan Metin de katıldı.



Evimizdeki gizli tehlike


Kullanılmadığı ya da tarihi geçtiği için evlerde biriken ilaçların toplanmasının çevre ve halk sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, “Kullanılmayan ilaçlar, evimizdeki gizli tehlike olarak görülüyor ve çöpe atıldığında çevremize, doğamıza zarar veriyor. Biz bu kapsamda bu örnek çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Projemizin belediye meclisimizden süratle geçmesi ve hızla hayata geçmesi noktasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.



Toplanarak, imha edilecek


Proje kapsamında Konak’ta işbirliği yapılan yaklaşık 100 eczaneye, üzerinde Konak Belediyesi, İzmir Eczacılar Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi’nin amblemleri bulunan büyük, sarı variller yerleştirilecek. Vatandaşlar atık ilaçlarını bu varillere bırakabilecek. Variller dolduğunda Konak Belediyesi tarafından toplanacak ve atık toplama merkezine götürülecek, daha sonra da imhaya gönderilecek.



Daha çok eczane katılacak


Konak Belediye Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Eczacı Barış Özgen, Konak’ta 235 eczane olduğuna işaret ederek, proje kapsamında işbirliği yapılacak eczane sayısının giderek artacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:19
  1. doğa

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  • Enes Enes 41 dk önce
    Ben saglık sektörüne hiç güvenmem nedense bile bile insan zehirliyorlar yeni etiket yapıp bize kakalamasınlar sonra çogu vicdanını paraya satmış haberler malum araştırın...

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