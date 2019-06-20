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Konaklı kadınlar hünerlerini sergiledi

İzmir’de, Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde 2018-2019 yılı eğitim-öğretim dönemi kapsamında kurslara katılan kadınlar, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan Abacıoğlu Han’da düzenlenen yıl sonu sergisiyle hünerlerini görücüye çıkarttı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:09
Konaklı kadınlar hünerlerini sergiledi

İzmir’de, Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde 2018-2019 yılı eğitim-öğretim dönemi kapsamında kurslara katılan kadınlar, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan Abacıoğlu Han’da düzenlenen yıl sonu sergisiyle hünerlerini görücüye çıkarttı.


Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren semt merkezlerinin yıl sonu sergisine Konak İlçe Halk Eğitim Müdürü Yasin Öztürk, belediye meclis üyeleri, kursiyerler, kurs eğitmenleri ve çok sayıda davetli katıldı. Konak Belediyesi tarafından restore edilerek İzmir’e kazandırılan tarihi Abacıoğlu Han’da gerçekleştirilen serginin açılışı öncesinde, Saadet Mirci Semt Merkezi Tekstil Giyim Üretim Teknolojisi kursiyerleri yıl içinde diktikleri kıyafetleri mini bir defile ile beğeniye sundu.



Defileden tam not aldılar


Kendi diktikleri kıyafetlerin mankenliğini de üstlenen kursiyerlerin heyecanı ve haklı gururları görülmeye değerdi. Gece kıyafetinden gelinliğe, bindallıdan tayyöre kadar geniş bir yelpazede sunulan kıyafetler konuklar tarafından da tam not aldı. Defilenin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılış kurdelesini ise Konak İlçe Halk Eğitim Müdürü Yasin Öztürk ve Konak belediye meclis üyeleri birlikte kesti.


Kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları takı, cam boncuk, el işi, örgü, ahşap boyama, yağlı boya ve katı tablolar, seramik eserler, kitre bebekler, ev tekstil ürünleri, kurdele işi, ebru ve daha pek çok birbirinden güzel, el emeği göz nuru üründen oluşan sergi 20 Haziran gününe kadar izlenebilecek.


Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü’ne bağlı 13 semt merkezi ile Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ndeki kurslara bu eğitim öğretim döneminde yaklaşık 3 bin 700 kişinin kurslara katıldığını dile getiren yetkililer, önümüzdeki dönem için yeni kayıtların Eylül ayında yapılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:09
  1. sergi

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