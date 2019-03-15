Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi açılış için gün sayıyor

Nilüfer Belediyesi’nin Konaklı Mahallesi’ne yaptığı Kadın ve Çocuk Akademisi kapılarını açmak için gün sayıyor. Akademide, mahallede yaşayan kadın ve çocuklar, çeşitli kurs ve atölyelere katılma imkânı bulacak.

Kadınların ve çocukların sosyal hayatta daha aktif rol almalarını hedefleyen Nilüfer Belediyesi bu yöndeki projelerine bir yenisini de Konaklı’da ekliyor. Kültür, Çalı, Büyükbalıklı mahallelerinin ardından bu kez Konaklı’da yapılan Kadın Çocuk Akademisi açılış için gün sayıyor. Önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan akademide, kadınlar ve çocuklara yönelik atölye ve kurslar düzenlenecek. Kadınlar için el sanatları ve mesleki gelişim kurslarının yer alacağı akademide çocuklara yönelik de derslerine yardımcı olabilecek ek ders çalışmalarının yanında çeşitli alanlarda atölyeler düzenlenecek.

Toplam 505 metrekare alana sahip Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde 2 adet atölye, çok amaçlı salon, çocuk oyun alanı, mutfak, idari ofis ve tuvalet yer alıyor. İç tefrişatı yapılan tesisin, önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Kadın ve Çocuk Akademileri’nden herkesin ücretsiz yararlandığını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kadın ve Çocuk Akademisi’ne gelen kadınlar, çocuklarıyla birlikte yaşamlarına farklı bir şekilde devam etme imkânı buluyorlar. Annelerin çocuklarıyla birlikte bu tesisleri kullanmalarını istiyoruz. Bütün kadınların, gençlerin ve çocukların, sosyal hayatın içinde daha aktif yer almalarını sağlamak, bu konuda onları bilinçlendirmek en önemli hedeflerimizden biri” diye konuştu.