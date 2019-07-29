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Konak’ın parklarına hijyen operasyonu

Havaların ısınmasıyla birlikte parklara akın eden vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyen ortamlarda vakit geçirebilmeleri isteyen Konak Belediyesi, parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:18
Konak’ın parklarına hijyen operasyonu

Havaların ısınmasıyla birlikte parklara akın eden vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyen ortamlarda vakit geçirebilmeleri isteyen Konak Belediyesi, parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte etti.


Konak Belediyesi, parklardaki çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte edilerek vatandaşın kullanımına sunuyor.


Özellikle çocuk oyun gruplarının yer aldığı parklarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, titiz ve detaylı bir temizlik gerçekleştiriyor. Güzelyalı Mehmet Ali Akman Mahallesi’ndeki Mehmet Ali Akman Parkı’nda çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak mikroplara karşı; oturma yerleri, spor ve oyun gruplarını ilaçlayarak dezenfekte etti. Ardından insan sağlığına, toprağa ve bitkilere zarar vermeyen doğal dostu temizlik ürünleriyle parklar, köpüklü ve tazyikli suyla yıkanarak hijyen koşullara uygun hale getirildi. Ekipler, dip bucak temizledikleri parka son dokunuş olarak görsel zenginliği artıran mevsime uygun çiçeklerde dikti.


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocukların ve ailelerin uzun saatler geçirdikleri parklara bu temizlik çalışmasını gerçekleştirdirdiklerini, anne ve babaların gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderebileceğini söyledi.


Batur, "Aileler ve çocuklarımız, özellikle havaların daha da sıcak seyrettiği bu aylarda parklarımızı daha da yoğun olarak kullanıyor. Bu yoğun kullanım ise doğal olarak bir kirlenmeyi ortaya çıkarıyor. En önceliğimiz çocuklarımız. O yüzden temizlik ekiplerimiz ilk önce çocuk oyun gruplarımızı, zeminleri dahil olmak üzere çocuklarımızın rahatça vakit geçireceği şekilde tertemiz hale getiriyor. Parklardaki oyun alanları, spor aletleri ve banklar ilaçlanıp köpüklü sularla yıkanarak dezenfekte ediliyor. İçinde oyun gurubu olan parklarımızın hepsini tertemiz hale getireceğiz. Biz daha temiz bir konak için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Daha temiz bir konak için ise vatandaşlarımızdan tek isteğimiz biraz daha duyarlı davranmaları. Sizlerde biliyorsunuz ki ‘En iyi temizlik, kirletmemektir’. Konak hepimizin" dedi.


Batur, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki tüm parkların temizliğinin tamamlanacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:18
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