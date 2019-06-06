Konak’ın parkları yenileniyor

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Güneşli Mahallesi’nde Osman Öksüz, Çankaya Mahallesi’nde Behçet Uz ve Göztepe Mahallesi’nde Prof. Dr. Reşat Tahir Kınacıgil Parkı’nı tepeden tırnağa yenileyerek bambaşka bir görünüme kavuşturduğu üç parkı yeniden mahalle sakinlerinin kullanımına sundu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur,yeşil alan ihtiyacı ve mevcut yeşil alanların daha işlevsel hale getirilmesi vatandaşlarımızdan en çok gelen talepler arasında. Bu yüzden tespitlerimizi yaptığımız parkları belirli sıraya alarak gerekli değişiklikleri yapıyoruz. Tüm parklarımız elden geçerek Konak’ın yapısına uygun ve çocuklarımızın daha rahat ve güzel vakit geçireceği alanlar haline getireceğiz. Bu paralelde uzun yıllardır yenilemeyen Osman Öksüz Parkı’nda ilk kez köklü bir revizyon çalışması yapılarak hem estetik hem de kullanışlı bir hale getirildi. Yaklaşık 3 bin 400 metrekare alana sahip olan ve dört farklı etaptan oluşan Osman Öksüz Parkı’nda yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında tüm bölümler baştan sona yenilendi. Basket sahası, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alan, sokak spor aletlerinin bulunduğu alan ve havuz başı alanı görsel estetik ön planda tutularak çalışmalar tamamlandı. Çok sayıda bankla donatılan parkta oturma alanlarının üzeri de pergolalarla kapatılarak hemşerilerimizin rahatça kullanacakları bir alan haline geldi.

Behçet Uz’a yakıştı

Yenilenen Behçet Uz Parkı’nda da benzer çalışmalar yapıldı. Dönem dönem küçük dokunuşların yapıldığı parkta bu kez daha büyük bir revizyon yapıldı. 1931 yılında İzmir Belediye Başkanı olan ve 10 yıl boyunca İzmir’e hizmet veren efsane belediye başkanı, Behçet Uz’un adının verildiği 4 bin 915 metrekare alana sahip olan parkta çocuk oyun alanı, iki ayrı sokak spor alanı, tartan pist, çocuklar için kum havuzu ve iki ayrı süs havuzu yer alıyor. Parkta ayrıca yer alan Behçet Uz heykelinin çevresi bambaşka bir görünüme kavuştu.

Güzelyalı parkı bayramdan hemen sonra

Göztepe Mahallesi’nde 600 metrekare alana sahip olan Prof. Dr. Reşat Tahir Kınacıgil Parkı’nda da yenileme çalışmaları sona erdi. Yenilemede en büyük değişiklik çocukların oyun alanında yapıldı. Mevcut park alanında çocuklara ayrılan alan yaklaşık üç kat genişletilerek 185 metrekare çocuklara ayrıldı. Yepyeni oyun setleriyle donatan alanda artık çocuklar daha keyifli vakit geçirecek. Dikilen mevsim çiçekleriyle alanda görsel bir estetik de yaratıldı. Parka iki adet de Çınar ağacı dikildi.

Üç parkta aydınlatmalar da hem daha estetik hem de daha işlevsel hale geldi. Enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma sayesinde parklar daha güvenlik hale gelirken, tüm yenileme çalışmalarından sonra parklar hem daha estetik hem daha kullanışlı oldu.

Son olarak Güzelyalı parkı, bayramdan sonra yenileme çalışmaları Konak Belediyesi tarafından başlatılacak. Güzelyalı parkı baştan aşağıya yenilenecek. Oyun gurubundan çevre düzenine kadar yeni bir yüze kavuşacak olan park kısa zamanda çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.