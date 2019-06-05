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Konak’ın heykelleri koruma altında

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın parklarını süsleyen heykeller için bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:42
Konak’ın heykelleri koruma altında

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın parklarını süsleyen heykeller için bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün talebi üzerine Kültür Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta her biri farklı parklarda bulunan üç heykel, bizzat heykeltıraşları tarafından elden geçirildi.


Bakım ve yenileme çalışmalarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın heykeliyle başlanıldı. Zübeyde Ana’nın Alsancak Gündoğdu Meydanı’na çıkan noktada bulunan heykeli yürütülen titiz çalışmalar sonunda yepyeni bir görünüme kavuştu. Her gün önünden gelip geçen on binlerce İzmirliyi selamlayan Zübeyde Ana heykeli böylelikle daha yeni bir görünüme kavuştu. Zübeyde Hanım heykelinin ardından Kaynak parkında bulunan Atatürk ve kız çocuğu heykeli bakım ve onarımı çalışmalarına geçildi. Zamanla aşınan yüzey ve dış etkenlerden kaynaklı hasarlar giderildi.



Titiz çalışma


Elden geçirilerek yepyeni bir görünüme kavuşan bir diğer heykel ise İzmir’e önemli hizmetlerde bulunmuş, geçmiş dönem İzmir Belediye Başkanlarından Behçet Uz’un kendi adını taşıyan park içindeki heykeli oldu. Burada da bakım ve yenileme çalışması heykeli yapan heykeltıraş ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Gün boyu süren işlem sonunda Behçet Uz’un heykeli adeta ilk yapıldığı hale gelmiş oldu. Ekipler sadece heykeli değil, heykelin konulduğu kaideleri de elden geçirdi.



Mahalle sakinleri mutlu


Konak Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nce koordine edilen çalışmalar kapsamında Ferahlı Mahallesi içindeki Kaynak Parkı’nda yer alan Atatürk ve Çocuk Heykeli’nin de tamir ve bakımı yapıldı. Burada da ekipler çeşitli nedenlerle zarar gören heykeli onararak, eksi haline getirdi. Gereken bakımı yapılan heykelin eski kötü görüntüsünden kurtarılıp, yepyeni bir görünüme kavuşması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:42
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