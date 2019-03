Konak yerel seçim sonuçları 2019| İzmir Konak 31 Mart yerel seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

Konak’da yerel seçimleri Cumhur ittifakı odayı Melek Eroğlu ile Millet ittifakı adayı Abdül Batur arasında geçiyor. İzmir Konak 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını yeniakit.com.tr’den takip edin. 2019 İzmir Konak seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Konak yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Yerel seçim 2019 İzmir Konak ilçe sonuçları açıklandı mı? Konak yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, hangi parti en fazla oy aldı. Bornova belediyesi hangi parti kazandı? İzmir Konak Cumhur ittifakı oy oranı, Millet ittifakı Konak oy oranı araştırılıyro. Konak seçim sonuçları dakika dakika bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Konak seçim sonuçları 31 Mart 2019, Konak son durum ne? Konak 2019 yerel seçim sonuçları dakika dakika burada. İzmir Konak belediyesi 31 Mart yerel seçim sonuçlarını canlı olarak an be an takip edebilirsiniz. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçim sonuçları heyecanla beklenirken İzmir Konak oy oranları vatandaşlar tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Konak hangi parti önde? 31 Mart 2019 Konak seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 2019 İzmir yerel seçim sonuçlarını haber sitemizden öğrenebilirsiniz

Konak 2019 yerel seçim sonuçları son dakika haberleri. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçim sonuçları tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de merakla bekleniyor. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi de Millet İttifakı kapsamında 2019 yerel seçimlere girdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen, oy kullanmaya başladı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Köyde ikamet eden seçmenler, il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi, büyükşehir olmayan illerde yaşayan vatandaşlar, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi, büyükşehirlerde yaşayanlar ise büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için oy kullandı. Peki Konak 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Konak yerel seçim sonuçları, İzmir Konak yerel seçim sonuçları 2019, Konak belediye seçim sonuçları 2019 son dakika ne oldu? İşte Bornova 31 Mart 2019 son dakika yerel seçim sonuçları.

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşların İzmir'de tercihini yapacağı belediye başkan adayları adaylar listesi şu isimlerden oluşmuştu:

AK Parti İzmir belediye başkan adayları 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)

Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)

Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)

Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)

Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)

Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)

Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)

Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)

Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)

Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)

Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)

Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)

Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)

Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)

Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)

Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)

Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)

Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)

Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)

Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)

Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)

Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)

CHP İzmir belediye başkan adayları 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)

Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)

Balçova: Fatma Çalkaya (Millet İttifakı)

Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)

Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)

Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)

Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)

Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)

Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)

Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)

Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)

Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)

Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)

Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)

Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)

Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)

Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)

Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)

Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)

Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)

Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)

Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)

Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)

Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)

Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)

Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)

MHP İzmir belediye başkan adayları 2019

Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)

Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)

Dikili: Sema Akıncı (Cumhur İttifakı)

Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti İzmir belediye başkan adayları 2019

Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)

Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)

DP İzmir belediye başkan adayları 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe

Aliağa: Osman Kocabıyık

Balçova: Deniz Danacıoğlu

Bornova: Sedat Anavatan

Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu

Çiğli: Abdurahman Tekin

Çeşme: Ufuk Çankaya

Dikili: İsmail Can Polat

Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten

Karşıyaka: Okan Adatepe

Karaburun: Dinçer Özlüoğlu

Kemalpaşa: Savaş Memiş

Kınık: Ali Göktaş

Kiraz: Salim Özkarataş

Konak: Ali Sami Er

Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy

Narlıdere: Erdoğan Ezgi

Ödemiş: Güngör Demirkaya

Seferihisar: Suna Çabuk

Selçuk: Hüseyin Kireç

Tire: Tayfur Çiçek

Torbalı: Behaettin Karaca

Urla: Oya Kahraman

Vatan Partisi İzmir belediye başkan adayları 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu

Aliağa: Hasan Şahin

Balçova: Necati Ağralı

Bayındır: İsmail Babahan

Bayraklı: Hasan Atilla Türköz

Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş

Beydağ: Hüseyin Çakıcı

Bornova: Cengiz Çakır

Buca: İsa Şenol

Çeşme: Hakan Ortabaş

Çiğli: Bülent Şahin

Dikili: Mehmet Albayrak

Foça: Esin Hatırlı

Gaziemir: Cumhur Işık Atabay

Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen

Karabağlar: Abdullah Karşılayan

Karaburun: Orhan Bulunmaz

Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren

Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan

Kınık: Sefa Köken

Kiraz: Meltem Ayvalı

Konak: Bülent Karagöz

Menderes: Birkan Burkan

Menemen: Baittin Erbey

Narlıdere: Gazi Kendigelen

Ödemiş: Abdullah Özoğlu

Seferihisar: Veli Bozkaya

Selçuk: Levent Özciğer

Tire: Nevin Odabaş

Torbalı: Muzaffer Yıldırımer

Urla: Cenap Yener

Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayları 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Aliağa: İsmet Topal

Balçova: Seyfullah Özbek

Bayındır: Ayhan Bilgi

Bayraklı: Vedat Kolukısı

Bergama: Halit Gül

Beydağ: Mustafa Bekar

Bornova: İbrahim Orakçı

Buca: Ceren Kara

Çiğli: Muhsin Gircude

Dikili: Mustafa İnan

Foça: Paşali Feyiz

Gaziemir: Ömer Çağlar

Güzelbahçe: Osman Tunç

Karabağlar: Mümin Baştürk

Karaburun: Zekeriya Yılmaz

Karşıyaka: Hatice Değerli

Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru

Kınık: Selim Özcan

Kiraz: Mesut Sertkaya

Konak: Mustafa Erduran

Menderes: Hamza Demir

Menemen: Servet Yıldız

Narlıdere: Halil Yalçınkaya

Ödemiş: Şahap Bozkurt

Seferihisar: Zehra Çakar

Selçuk: Mine Güzel

Tire: Mehmet Ekmen

Torbalı: Kasım Ocak

Urla: Harun Güneş

Bağımsız Türkiye Partisi İzmir belediye başkan adayları 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç

Konak: Özcan Kaya

Türkiye Komünist Partisi CHP İzmir belediye başkan adayları 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam

Konak: Burhan Aksakal

Demokrat Parti İzmir belediye başkan adayları 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük

Konak : Adnan Zağlı

Bağımsız Adaylar

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ali İhsan Erdenilgen

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Yanık

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Deniz Tütmez

Seçimde oy vermek için gereken belgeler neler?

31 Mart 2019 yerel seçimlerde, TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

İzmir yerel seçim sonuçları 2014

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3