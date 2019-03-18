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Konak Meydanı'nda "Çanakkale ruhu"

İzmir'de buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeği dağıtıldı

18 Mart 2019 Pazartesi 15:32
Konak Meydanı'nda "Çanakkale ruhu"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de Konak Meydanı'nda vatandaşlara buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeği ikram edildi.

Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu alana Bornova ilçesindeki topçu tugayından o günün teknolojisine ait top, dürbün, sedye ve telefon getirildi.

Alanda kurulan siperlerde Çanakkale Savaşı sırasında giyilen üniformaların benzerlerini giyen askerler nöbet tuttu.

Üzerine "Kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" yazılı platformdaki ekrandan Çanakkale şehitleri için hazırlanan videolar izletildi.

Dağıtılan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeğinden alan vatandaşlar, siperlerde askerlerle özçekim yaptı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:32
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