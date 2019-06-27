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Konak-Bükreş köprüsü güçleniyor

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında gerçekleştirilen "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında, Konak Belediyesi ile Bükreş Sektör 2 Belediyesi arasında yürütülen "Demokratik Katılım Köprüleri" projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:38
Konak-Bükreş köprüsü güçleniyor

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında gerçekleştirilen "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında, Konak Belediyesi ile Bükreş Sektör 2 Belediyesi arasında yürütülen "Demokratik Katılım Köprüleri" projesinin iş birliği protokolü imzalandı.


Romanya’dan gelen 10 kişilik heyeti makamında ağırlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, heyet başkanı ve Bükreş Sektör 2 Belediyesi Proje Birimi Müdürü Bogdan Constantin Mihailescu ile birlikte protokole imza attı.


Projenin imza aşamasına gelmesinin çok sevindirici olduğunu dile getiren Batur, "Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi olan İzmir’de ve İzmir’in kalbi olan Konak’ta bundan sonraki süreçte, Avrupa ve AB’yle ilişkilerimizi uzlaşı içinde götürme noktasında kararlı olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.


Protokol kapmasında yapılacak çalışmaların çok önemli olduğuna dikkat çeken Batur, "Bu iş birliği kapsamında yerel yönetimlerde katılımcılık üzerine çalıştaylar düzenlenmesi, demokratik katılım yazılımı oluşturulması şeklinde, yerel yönetimleri daha iyi hizmet notasında getirecek adımların atılması öngörülüyor. Bizim için bu anlamda önemli bir çalışma olacak. Konak Belediyesi olarak yerinde hizmet anlayışıyla, kültür ve semt merkezleri ile spor okullarında halka birebir çalışmalar yürütmekteyiz. Şiddetsiz iletişim ve demokrasi konularında gerçekleştirilecek çalışmalar her iki belediye için de önemlidir. Bu protokolün imzalanmasının ardından, birlikte yapacağımız eğitim çalışmaları, personelimiz kanalıyla halka daha iyi hizmet götürülmesini sağlayacaktır. Biz her adımımızı, halka daha iyi bir hizmet için atıyoruz. WhatsApp ve Hemşehri İletişim Merkezi aracılığıyla halkın fikrini alma konusunda yaptığımız çalışmalar var. Yine bu proje kapsamında üretilecek yazılımlar ve ortaya çıkan bilgiler ile hizmetlerimiz daha profesyonel hale gelecektir. Bu iş birliğiyle, şehrimiz Konak ve hemşehrilerimiz adına iyi neticeler alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



"İletişim ve iş birliği yolları açıldı"


Heyet Başkanı Bogdan Constantin Mihailescu de konuşmasına Konak Belediyesi’ne gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek başladı. İkinci Bölge Belediyesinin, Bükreş Büyükşehir Belediyesi kapsamında hizmet verdiğine dikkat çeken Mihailescu, "İletişim ve iş birliği yollarımızı açan bu projenin devam etmesini umuyorum. Projenin tüm katılımcılara katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.


Toplantıda heyet üyelerine bir sunum yapılarak, Konak ve Konak Belediyesiyle ilgili bilgiler de sunuldu. Bükreş heyetini ilçede 24 Haziran’dan bugüne ağırlayan Konak Belediyesi, misafirlerine şehrin tarihi ve kültürel yerlerini de gezdirdi. Agora, Kadifekale ve Tarihi Kemeraltı Çarşı’nda incelemelerde bulunan heyet üyeleri, belediyenin semt merkezlerin de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:38
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