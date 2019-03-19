Komutanlığı oyun parkına çevirdiler Tokat’ın Erbaa ilçesinde anaokulu öğrencileri ziyaret ettikleri İlçe Jandarma Komutanlığını oyun parkına çevirdi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde anaokulu öğrencileri ziyaret ettikleri İlçe Jandarma Komutanlığını oyun parkına çevirdi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Yuvam Anaokulu öğrencileri beraberinde öğretmenleriyle birlikte Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erbaa Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Çanakkale Zaferinin 104’üncü Yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyarette çocuklar Türk Bayrakları, Türk Bayraklı Balonlar ve üzerinde ’Çanakkale Geçilmez’ yazılı başlıklarla komutanlığı oyun parkına çevirdi. Etkinliğe katılan çocuklar komutanlıkta görevli personel ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

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