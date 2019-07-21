Komutanlardan Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret

17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı olarak atanan Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İstanbul İline tayini çıkan Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ile Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, makamında görüştüğü Albay Balibaşa ve Albay Diker’den çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İstanbul’a tayin olan Albay Balibaşa’ya ilimize sunmuş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Vali Pehlivan, Albay Diker’e ise yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Pehlivan, Albay Balibaşa ile Albay Diker’e ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Albay Balibaşa ve Albay Diker ise Vali Pehlivan’a yakın ilgilerinden, askeri kışlada yürütülen çalışmalara verdiği desteklerken dolayı teşekkürlerini iletti.