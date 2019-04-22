Komutanlardan Başkan Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayılrlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, Başkan Zinnur Büyükgöz’e görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz, “Vatanımızın bekçisi, güvenliğimizin teminatı güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Komutanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Minikler başkan amcalarını ziyaret etti

Gelen tebrikleri makamında kabul eden ve bir an olsun ziyaretçisi eksik olmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Özel Biricik Anaokulunun minik öğrencilerini ağırladı. Minikler başkan amcalarına hayırlı olsun dileklerini iletti. Minik ziyaretçileri ile yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, “Sizler bizlerin kıymetlilerisiniz. Yaptığımız her şey sizlerin daha güzel bir gelecekte, daha güzel bir dünyada yaşamanız için. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizlerin yarınlarısınız” dedi.