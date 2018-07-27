Komutanlardan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret

Yeni görevlerine başlayan Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, ordu komutanlıklarında incelemeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığı ve Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı karargahlarında çarşamba günü incelemelerde bulunan komutanlar, ordu komutanlıklarını ziyaretleri kapsamında bugün de İstanbul'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, 1'inci Ordu Komutanlığını ziyaret etti, bağlı birliklerde inceleme ve denetmelerde bulundu.