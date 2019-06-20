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Komutanlara veda yemeği

Manisa’nın Selendi İlçe Jandarma komutanlığında görev yapan komutanların başka yerlere tayini çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlenirken, Kaymakam Can Atak tarafından başarı belgesi takdim edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:48
Komutanlara veda yemeği

Manisa’nın Selendi İlçe Jandarma komutanlığında görev yapan komutanların başka yerlere tayini çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlenirken, Kaymakam Can Atak tarafından başarı belgesi takdim edildi.


Selendi İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iken tayinleri çıkan İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya ile 6 personel için İlçe Jandarma Komutanlığında veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, DP İlçe Başkanı Serdar Şafak ile daire müdürleri ile askeri personel katıldı.


Veda yemeğinde konuşan İlçe Kaymakamı Can Atak, "İlçe jandarma komutanlığımızda görevli başta İlçe Jandarma Komutanımız Mehmet Akçakaya olmak üzere tayini çıkan 6 arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımıza veda etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bir kadro değişimi yaşıyoruz. Bir bayrak değişimi, nöbet değişimi yaşıyoruz. Burada görev yapıp yeni yerlerine atanıp giden arkadaşlarımıza, burada görev yaptıkları süre zarfı içerisinde ortaya koydukları gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.


Tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya ise konuşmasında, "Vedalar zor olsa da bugün bunu yaşıyoruz. Selendi İlçemizde güzel günlerimiz geçti. Selendi ilçemizi hiçbir zaman unutmayacağız, haklarınız helal edin." diye konuştu.


Konuşmaların ve yemeğin ardından Kaymakam Can Atak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya başta olmak üzere diğer 6 personele başarı belgesi verdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:48
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