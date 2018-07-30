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Gazi astsubayın düğününe komutanları da katıldı

Tunceli'de arazi taraması sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basınca yaralanarak gazi olan ve tedavisi tamamlanan astsubay Mustafa Deniz, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Gazi astsubayı mutlu gününde komutanları da yalnız bırakmadı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:20
Gazi astsubayın düğününe komutanları da katıldı

Astsubay Mustafa Deniz, görevli olduğu birlikle geçen 3 Haziran günü Tunceli kırsalımda arazi taraması sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak etmesiyle yaralandı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından yeniden görevine dönen Astsubay Deniz, bu akşam yaşamını Betül Hönker ile birleştirdi. 

Besni'de bir salonda yapılan düğünde gazi astsubay ile eşini bu mutlu günlerinde; 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, askeri yetkililer ile yakınları yalnız bırakmadı.

Mustafa ve Betül çiftinin düğün törenine katılan komutanlar yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Düğünde ayrıca Tunceli Valisi Tuncay Sonel, gazi Mustafa Denizi telefonla arayarak mutluluk dilerdi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:20
  1. Tunceli
  2. PKK
  3. astsubay
  4. Mustafa Deniz

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