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Komutan Türk askerinin kış donanımını tek tek tanıttı!

Jandarma Lojistik Komutanı Güzel, Türk askerinin operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini tanıttı.

30 Ekim 2018 Salı 10:46
Komutan Türk askerinin kış donanımını tek tek tanıttı!

Jandarma Lojistik Komutanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat için de donatılmışlardır.

Tam teçhizatlı bir komando personelimiz soğuk iklim elbisesi içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyette.

Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur.

Hepsini birlikte kullandığımızda eksi 40'a kadar koruma sağlamaktadır. Uyku tulumlarımız, dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık.

Yine soğuk iklim botlarının, koruyucu özelliklerini artırıcı planımız ARGE kapsamında yapıldı, birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Soğuk havalarda kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcuttur.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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