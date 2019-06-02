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Kömürlükte çıkan yangın dairelere sıçramadan söndürüldü

Denizli’de bir binanın odun ve kömürlük konulan deposunda meydana gelen yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile dairelere sıçramadan söndürüldü.

02 Haziran 2019 Pazar 17:54
Kömürlükte çıkan yangın dairelere sıçramadan söndürüldü

Denizli’de bir binanın odun ve kömürlük konulan deposunda meydana gelen yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile dairelere sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi, 391 Sokak da meydana geldi. Bir binanın odun ve kömürlerinin depolandığı kısımdan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan depoya hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin dairelere sıçramasını ve yangının büyümesini önledi. Ölen yada yaralanan olmadığı olayda maddi zarar meydana geldi.


Yangının ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 17:54
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