Yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirenlere gözaltı! Muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 1 tır şoförü, 1 nakliyatçı ve 2 kömürcü gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan TTK kömürünü değiştirmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye yönelik Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştirdiği tespit edilen Orhan K., Nizamettin Y., Necdet A. ve Tamer E., Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili 18 kişinin ifadesi de alındı. Kalitesiz kömürler muhtaçlara Sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla dağıtılan yardım kömürlerinin dağıtım ihalesini alan Tamer E.’nin bu kömürleri kalitesiz kömürle değiştirdiği, kaliteli TTK kömürlerinin depolarda boşaltılıp kalitesiz kömürlerin yardıma muhtaçlara dağıtıldığı ve kaliteli TTK kömürünün zimmete geçirilerek daha pahalı şekilde satıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.