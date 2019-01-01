Kömürhan köprüsü bu yıl bitiyor

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Elazığ-Malatya karayolunun bölünmüş yola dönüştürülmesinin ardından mevcut köprünün bulunduğu noktada trafik akışını daha da rahatlatmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünce 6 Ocak 2014'te yapımına başlanan ve yüzde 92 fiziki gerçekleşmesi tamamlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nin bu yılsonu itibarıyla trafiğe açılması planlanıyor.

Proje kapsamında yapılan modern köprü, ters Y şeklinde tek pilon (betonarme kule) ve maksimum açıklık olarak literatürde 4.sırada yer alıyor. Büyük ölçüde yerli teknoloji kullanılarak yapılan uzunluğu 660, pilon yüksekliği 168,5 metre olacak köprü, 4 şeritli olarak ulaşım hizmeti verecek.

MALİYETİ 368 MİLYON TL

Proje bedeli 368 milyon TL olan Doğu Anadolu Bölgesi’ni Orta Anadolu ve Akdeniz’e bağlayan yollar üzerinde stratejik bir konumu bulunan köprü ve 2 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüplü Kömürhan Tüneli ile mevcut yol 1 kilometre kısalarak, yüksek geometrik standartlı, konforlu ulaşım ve trafik güvenliği temin edilecek, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacak.