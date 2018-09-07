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İdlibliler kömürden gaz maskesi yapmaya başladı

İdlib'de canını kurtarmak isteyen Suriyeli sivil halk evlerinin altına açtıkları sığınak ve tünellere girmeye hazırlanıyor. Kimyasal saldırılara karşı da ellerindeki imkanlarla önlem almaya çalışan insanlar plastik bardak ve kömürle kendilerine gaz maskesi hazırlıyor.

07 Eylül 2018 Cuma 10:08
İdlibliler kömürden gaz maskesi yapmaya başladı

Suriye'nin İdlib kenti rejim ile muhaliflerin son savaşına hazırlanıyor. Muhaliflerin elindeki son kale olarak görülen İdlib'de Rus uçakları ve rejime bağlı topçu birlikleri bombardıman başlatırken, siviller panik halinde canlarını kurtarmaya çalışıyor.

Sivillerin bir kısmı güvenli bölgelere göç ederken, kalanlar ise kendi imkanlarıyla saldırılardan korunmaya çalışıyor. Bunların da en başında İdlib'in altına inşa edilen tüneller ve sığınaklar geliyor.

SIĞINAKLARA İNİYORLAR

Halkın bir kısmı panik içinde rejim saldırılarına karşı önlem olarak sığınaklara iniyor. Evlerin altlarında, güvenli bölgelerde bulunan sığınaklar, çatışmasızlık döneminde kullanıma kapatılırken yeni saldırı ihtimali tünelleri yeniden açtırdı.

YİYECEK STOKLUYORLAR

Bölge halkı özellikle tünellerde yiyecek ve içecek stoğu yaparken, kalacak yer ile yaşam bölgesi planlamasını da yapıyor.

PLASTİK VE POŞETTEN GAZ MASKESİ

Sivillerin hazırlığı bunlarla da sınırlı değil. Esad'ın olası kimyasal saldırılarına karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen siviller, yokluğun içinden adeta imkan üretiyor.

Plastik bardakların altına delikler açan siviller, bardağın içine poşetle kaplayıp, içini de kömürle doldurarak kendilerine gaz maskesi yapıyorlar. Kömürün filtre etkisini kullanarak kendilerine yaşam malzemesi oluşturmaya çalışan siviller, çaresizce saldırılardan korunmaya çalışıyor.

ÇOCUKLARA EĞİTİM

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta rejime bağlı birlikler birçok kez kimyasal saldırılarla katliamlar yaptı. Bu saldırılara karşı İdlib'de de en çok hedef olabilecek çocuklara eğitim verilmeye başladı. Sivillerin kendi aralarında verdiği eğitimlerde çocuklara gaz maskesi kullanımı, tünel ve sığınaklara giriş çıkış ve hayatta kalma eğitimleri veriliyor.

O yaşta arkadaşlarıyla oyun oynaması gereken çocuklar, gözlerinde korkuyla hayatta kalmayı öğreniyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:08
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