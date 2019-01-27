0553 313 94 23

"Kömür santrallerinin kapatılması Almanya'ya pahalıya mal olacak"

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo):- "Elektrik üretiminde kömürden çıkmak Almanya’ya pahalıya mal olacak"- Ifo’nun araştırmacısı Karen Pittel:- "Enstitünün yaptığı hesaplamalara göre, santral işletmecilerine ödenecek tazminat ve elektrik fiyatlarında planlanan indirim kömürden çıkış maliyetlerini artıracak"- "Alman ve uluslararası iklim hedeflerinin uygulanması için uzun vadeli bir plan halen yok"

27 Ocak 2019 Pazar 21:50
"Kömür santrallerinin kapatılması Almanya'ya pahalıya mal olacak"

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede 2038'e kadar elektrik üreten kömür santrallerinin kapatılması önerisini eleştirerek, elektrik üretiminde kömürden çıkmanın Almanya’ya pahalıya mal olacağını bildirdi.

Enstitüden yapılan açıklamada, ülkenin kömürden çıkışla birlikte "enerji ve iklim politikasında yapılması gereken temel reformlar fırsatının kaçırıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonunun” Almanya’da 2038'e kadar elektrik üreten kömür santrallerinin kapatılması önerisi eleştirilerek, elektrik üretiminde kömürden çıkmanın Almanya’ya pahalıya mal olacağına işaret edildi.

Kömürden elektrik üretimi yapılan santrallerin, bir zaman çizelgesine göre kapatılmasının enerji sistemi dönüşümünde ek maliyetlere sebep olacağı ifade edilen açıklamada, “Mevcut tahminlere göre, yine de ülkede enerji sistemi dönüşümü için 2050 yılına kadar 1 trilyon avrodan fazla ek yatırım yapılması gerekiyor.” değerlendirmesine yer verdi.

Ifo’nun araştırmacısı Karen Pittel, Enstitünün yaptığı hesaplamalara göre, santral işletmecilerine ödenecek tazminat ve elektrik fiyatlarında planlanan indirimin kömürden çıkış maliyetlerini artıracağını işaret ederek, “Alman ve uluslararası iklim hedeflerinin uygulanması için uzun vadeli bir plan halen yok.” ifadesini kullandı.

- "Sürdürülebilir enerjiye geçiş”

Almanya'da hükumetin oluşturduğu Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonunca, dün yapılan açıklamada, ülkede kömürden elektrik üretimi yapılan santrallerin, 2038'e kadar kapatılması gerektiği belirtildi.

Sanayi, sendika, akademi ve STK temsilcilerinden oluşan 31 üyeli komisyonun önerisinin, hükumet tarafından kanun haline getirilmesi beklenirken, kapatmadan etkilenecek eyaletlere yardım için 40 milyar avro ayrılması kararlaştırıldı.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Alman hükumeti, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) yaptığı konuşmada, ülkesinin üç büyük zorlukla karşı karşıya kaldığını işaret ederek bu zorlukları “sürdürülebilir enerjiye geçiş”, “dijital altyapının oluşturulması” ve “daha etkili göç yönetimi” olarak sıralamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:50
  1. Almanya
  2. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo
  3. elektrik
  4. eleştiri
  5. kömür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'de yeni hükümet kurma sinyalleri
    1. Filistin'de yeni hükümet kurma..
    2. Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı:..
    3. İnfaz koruma memuru, başından vurulmuş..
    4. "Kömür santrallerinin kapatılması..
    5. Antalya'da elektrik arızaları giderildi
    6. Minibüs çarpan bisiklet sürücüsü yola..
    7. Kemal Deniz Bozkurt kimdir nereli ve..
    8. Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
    9. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım,..
    10. Sarıyer'de piknik tüpü bomba gibi..
    11. Otomobil yoldan çıkıp ormana girdi: 2..
    12. Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor..
    13. CHP ve İYİ Parti anlaştı! O ilde..
    14. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    15. Bakan Soylu açıklamıştı! Tarihi..
    16. Minik yüreğin yeni ayakkabı sevinci! O..
    17. Ve görüntüler ortaya çıktı! Cumhuriyet..
    18. Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 8..
    19. Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu
    20. Crystal Palace, kupada Tottenham'ı eledi
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı