Afrika'da kömür madeninde patlama! Çok sayıda kişi enkaz altında
Güney Afrika'da bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi ölürken, 22 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.07 Şubat 2019 Perşembe 19:52
Güney Afrika'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Bölge yetkililerinden Speedy Mashilo, basına yaptığı açıklamada, Mpumalanga bölgesindeki Gloria kömür madeninde patlama meydana geldiğini duyurdu.
22 kişi enkaz altında
Patlamanın ardından arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 5 kişinin cesedine ulaştığını aktaran Mashilo, enkaz altında 22 kişinin kaldığının tahmin edildiğini söyledi.
Mashilo, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
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