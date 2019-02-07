Afrika'da kömür madeninde patlama! Çok sayıda kişi enkaz altında Güney Afrika'da bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi ölürken, 22 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güney Afrika'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Bölge yetkililerinden Speedy Mashilo, basına yaptığı açıklamada, Mpumalanga bölgesindeki Gloria kömür madeninde patlama meydana geldiğini duyurdu. 22 kişi enkaz altında Patlamanın ardından arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 5 kişinin cesedine ulaştığını aktaran Mashilo, enkaz altında 22 kişinin kaldığının tahmin edildiğini söyledi. Mashilo, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

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