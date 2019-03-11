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Komünistler birbirine girdi! PKK'dan Maçoğlu'na tehdit

Tunceli'den aday olan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, oyları böldüğü gerekçesiyle terör örgütü PKK tarafından tehdit gibi sözlerle uyarıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:09
Komünistler birbirine girdi! PKK'dan Maçoğlu'na tehdit

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir, Ankara, İstanbul gibi yerlerin dışında en çok merak edilen şehirlerden biri Tunceli.

Bölgede; hem Kandil'in uzantısı HDP hem TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu hem de CHP'li Yusuf Kenan Aydın iddialı durumda.

CHP Maçoğlu'ndan vazgeçti

Aday belirleme sürecinde CHP'nin, TKP'li Maçoğlu'nu desteklemesi bekleniyordu. Ancak CHP kendi adayını gösterdi.

Şehirde oyların bölüneceği korkusu sonrası, terör örgütü PKK açıklama yaptı.

PKK'dan tehdit!

Terör örgütü PKK elebaşlarından Ali Haydar Kaytan, Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında şunları söyledi: "Şu anda göstermesi gereken en doğru tutum, adaylıktan çekilip HDP adaylarını desteklemesidir. Maçoğlu’nun güç birliği dışında hareket etmesi kendisi açısından doğru olmayacaktır. Maçoğlu’nun adaylıktan çekilerek HDP’yi desteklemesi, kendisine gösterilen özel savaş amaçlı bu tür sahte destek ve sevgileri de boşa çıkaracaktır. Maçoğlu’nun şu anda göstermesi gereken en doğru tutum, adaylıktan çekilip HDP adaylarını desteklemesidir."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:09
  1. Tunceli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Aydın
  5. Ankara
  6. Fatih Mehmet Maçoğlu
  7. HDP
  8. TKP
  9. CHP
  10. PKK

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