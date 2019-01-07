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Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar

Doğu Türkistanlı Müslümanlara yıllardır adeta kan kusturan komünist Çin yönetimi bu defa İslam’ı "Çinlileştirmek" için yeni bir yasa kabul etti. Çin merkezli Global Times’ın haberine göre yasa, önümüzdeki beş yıllık bir çalışmayı içeriyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 08:34
Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar

Komünist Çin yönetimi, yıllardır Doğu Türkistanlı Müslümanlara çektirdiği eziyetler yetmiyormuş gibi şimdi de İslam’ı “Çinlileştirmek” için yeni bir yasa kabul etti. Çin’de yayın yapan Global Times’ın haberine göre, hükümet, İslami cemaatlerden temsilcilerle görüşmeler sonrası, “İslam’ı sosyalizmle uyumlu hale getirmeye ve dini Çinlileştirmeye yönelik tedbirleri uygulamaya koymaya” karar verdi. Beş yıllık bir planı kapsayan yeni yasada, İslam’ın nasıl uygulanması gerektiğine dair maddeler de yer alıyor.

Namaz kılmak, oruç tutmak yasak

Pekin hükümeti, son dönemlerde ülkedeki inanç gruplarına yönelik agresif bir “Çinlileştirme” kampanyası yürütüyor.

Ülkenin bazı kesimlerinde namaz kılmak, oruç tutmak gibi İslami uygulamalar yasaklanırken, yakalananlar hapis cezasına çarptırılıyor.

Birleşmiş Milletler’e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türkü, Çin’in ‘eğitim merkezi’ olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 08:34
  1. Çin
  2. İslam

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