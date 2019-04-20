Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'na ilk şikayet geldi
Tunceli'de, 3 öğrenci belediye aracının bulundukları muhitten geçmemesi üzerine, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na şikayette bulundu.20 Nisan 2019 Cumartesi 02:33
Tunceli'de, 3 öğrenci yaşadıkları bölgeden belediye aracı geçmemesi sebebiyle Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'na durumu şikayet etti.
Tunceli'de 3 ilkokul öğrencisi, belediye aracının yaşadıkları bölgeden geçmemesi dolayısıyla okula geç kaldıklarını söyleyerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na, görevlileri şikayet etti.
Maçoğlu çocuklardan özür dileyerek belediye görevlilerine gerekli talimatı verdi.
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