Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'na ilk şikayet geldi Tunceli'de, 3 öğrenci belediye aracının bulundukları muhitten geçmemesi üzerine, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na şikayette bulundu.

Tunceli'de, 3 öğrenci yaşadıkları bölgeden belediye aracı geçmemesi sebebiyle Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'na durumu şikayet etti. Tunceli'de 3 ilkokul öğrencisi, belediye aracının yaşadıkları bölgeden geçmemesi dolayısıyla okula geç kaldıklarını söyleyerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na, görevlileri şikayet etti. Maçoğlu çocuklardan özür dileyerek belediye görevlilerine gerekli talimatı verdi.

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