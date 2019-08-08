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Komünist başkan orağı taşa erken vurdu! Vatandaştan para topluyor

Solaklar tarafından şişirilerek Türkiye'ye pazarlanmaya çalışılan TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu orağı taşa vurdu. Maçoğlu, ekonomik sorunları bahane ederek yardım kampanyası başlatıp vatandaşa "pamuk eller" cebe dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
Komünist başkan orağı taşa erken vurdu! Vatandaştan para topluyor

TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun başkanı olduğu Tunceli Belediyesi'nde yaşanan ekonomik sorunların çözüm için vatandaşların bağış yapmalarını teşvik eden, 'Umudu büyütüyoruz' isimli yardım kampanyası başlatıldı.

Tunceli Belediyesi'nden kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, belediyenin borcundan ötürü vatandaşlara yeterli hizmetin yapılamadığı belirtilerek, kampanyaya vatandaşların 25 lira destekte bulunmaları istendi.

Maçoğlu'nun imzası bulunan açıklamada, "Değerli Dersim halkı ve Dersim dostları, Birlikte üretme ve ortak yönetme anlayış ve çizgiyle ‘Söz, Yetki, Karar Halka’ şiarıyla başladığımız yaşanılabilir bir kent ve memleket yürüyüşümüzde Dersim halkının büyük desteğiyle 31 Mart 2019’da beş yıllık bir zaman süreliğine yerel yönetim programımızı hayata geçirme olanağına kavuştuk." ifadelerini yer verilirken, belediyenin büyük bir borç yükü altında devralındığı öne sürüldü.

Herkesten 25 TL

"Böylesi ağır ekonomik bir sorun, programımızda yapmasına işaret ettiğimiz, birçok proje ve uygulamalarımızı hayata geçirme noktasında aksaklıklara sebep olmaktadır." denilen açıklamada, "halk seferberliği" başlatıldığı ifade edildi.

Maçoğlu, "Dersim" halkından ve hatta "dostlarından" kampanyaya destek beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Bu nedenle 25 TL’lik destek kampanyamıza katılacağınıza olan inancımız tamdır."

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
  1. Fatih Mehmet Maçoğlu
  2. TKP
  3. Tunceli Belediye Başkanı

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  • :) :) kapitalist komünist..! :) :) kapitalist komünist..! 44 dk önce
    Bunların hepsi çakma sahte solcu emperyalist kapatması ateist yobaz
  • Fr frFr fr1 sa önce
    Kötü olan ne burda birlik beraberlik ruhuyla yaşadıkları şehre katkı sunmaya davet etmiş esas kötü olan ne biliyormusunuz herşeyi devletten bekleyen bedavacı zihniyet anlarsanız.
  • AliAli1 sa önce
    Tabi adam kayyumdan milyon liralik borcla alinca belediyeyi,bu cozumu bulabilmis,adam sizin gibi degilki yolsuzlukla olayi cozsun borcu kapatsin

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