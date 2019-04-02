0553 313 94 23

Komünist başkan ilk ziyaretini otizmli bireylere yaptı

Tunceli’de kominist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu seçim sonrası ilk ziyaretini otizmli bireylere yaptı.

02 Nisan 2019 Salı 12:55
Komünist başkan ilk ziyaretini otizmli bireylere yaptı

Tunceli’de kominist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu seçim sonrası ilk ziyaretini otizmli bireylere yaptı.


31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Tunceli belediye başkanlığına seçilen Türkiye Komünist Parti’li (TKP) başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören otizmli bireyleri ziyaret etti.


Merkezin Müdürü Serhat Yıldız ve kurum personeli tarafından karşılanan Maçoğlu, daha sonra otistik bireyler ve aileleriyle sohbet etti. Otizmli bireylerin çalıştığı atölyeyi ziyaret eden Maçoğlu, atölyede üretilen ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.


Henüz mazbatasını almadığını ifade eden Maçoğlu, "Ancak 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ilk görmek istediğim buradaki arkadaşlarımızdı. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz, birlikte paylaşacağımız şeyler olacak. İlk ziyaretimi buruya yapmak benim için önemliydi. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta memurunu döven eski Daire Başkanı’na 5 ay hapis
    1. Zabıta memurunu döven eski Daire..
    2. Tekirdağ DSYB kulak küpesi..
    3. Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı
    4. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı..
    5. ING-Digiturk işbirliği
    6. Gemerek oyları yeniden sayılacak
    7. Antalyaspor Triatlon Takımı’ndahedef..
    8. Belediye Başkanı Çalışkan, veda..
    9. Bilecik mermerine İzmir Fuarı’nda..
    10. Ankara’da ambulansın önünü kesen..
    11. Karaman’da ‘2 Nisan Dünya Otizm..
    12. İnönü’de 98 yıl coşkusu
    13. Manisa’da yüzlerce mavi balon otizm..
    14. Karabük’te itirazlar sonucu..
    15. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    16. ’Gençlik aşısı’ ile yıllara meydan..
    17. Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
    18. Ali Koç'tan taraftarlara kötü haber!
    19. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
    20. Kitabını kapan Forum Aydın’da buluşacak
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş
    CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı