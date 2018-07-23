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Komşuyu alev aldı! Onlarca ev ve araç küle döndü

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki bölgelerde çıkan yangınlar sebebiyle bölgede onlarca ev ve araç küle döndü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:14
Komşuyu alev aldı! Onlarca ev ve araç küle döndü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınları sebebiyle onlarca ev kül olurken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Atina'nın 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde başlayan yangına, 190 itfaiyeci, 62 yangın söndürme aracı, 2 uçak ve 7 helikopter ile müdahalede bulunuluyor.

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle yangın hızla yayılırken, oluşan duman Atina'da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin birkaç metreye indiği Atina'yı Mora yarımadasına bağlayan otoyol ise trafiğe kapatıldı.

Yerleşim bölgelerine sıçrayan yangında, onlarca bina kül olurken, bölge sakinlerinden evlerini boşaltmaları istendi.

Öte yandan, Atina'nın 25 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Penteli ve Mati bölgelerindeki ormanlık alanda başlayan ve hızla çevreye yayılan yangının civardaki rafineriye ulaşmasından endişe ediliyor. 50 itfaiyeci ve 20 yangın söndürme aracının sevk edildiği bölgeye havadan da müdahale ediliyor.

Yunan basınına göre, yerleşim alanlarını da etkileyen yangın sebebiyle onlarca ev ve araç kül olurken, bölgede mahsur kalanların olmasından kaygı duyuluyor.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakan Vekili Nikos Kostas, yangınların kuşku uyandırıcı olduğunu belirterek, kundaklama ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.

AA

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:14
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