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Komşuya gasp girişimine suçüstü

Esenyurt'ta polisin dikkati sayesinde, 135 bin lirayla eve giden komşularını gasp etmeye çalışan 4 zanlı suçüstü yakalandı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
Komşuya gasp girişimine suçüstü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta, içinde 135 bin lira olan çantayla eve giden komşularını gasp etmeye çalışan 4 kişi polisin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi’nde K.C. isimli şahıs, bir kamu kurumunda çalışan komşusu U.A.’nın her akşam eve bir çantayla geldiğini fark etmesi üzerine, mahalleden arkadaşları M.A.D, S.O. ile F.S. ile irtibata geçti. K.C. söz konusu arkadaşlarını, U.A’nın her akşam içinde yüklü miktarda para bulunan bir çantayla evine döndüğünü anlatarak bu parayı çalmaya ikna etti.

Planı uygulamak üzere şüpheli 4 şahıs, önce çaldıkları bir otomobile, bir motosiklete ait plakayı taktı. Daha sonra U.A.’yı gasp etmek için çaldıkları araçla Fevzi Çakmak Caddesine gelen M.A.D, S.O. ile F.S isimli şüpheliler, U.A.’nın iş yerinden çantayla çıkmasını bekledi.

Söz konusu şüphelilerden biri silahlı iki kişi, araçtan inerek, mesai bitiminde iş yerinden çıkıp eve gitmeye çalışan U.A.’yı takibe aldı. Bir süre iki şahıs, U.A.’nın kafasına silah dayayarak, içinde iş yerine ait 105 bin lira, çocuğunun sünnetinde çocuğuna takılan 40 çeyrek altın, bin 100 dolar ve 1.000 avro olan çantayı alıp geldikleri araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Bu sırada devriye gezen polis, şüphelendikleri çalıntı aracın plakasını sorgulayınca plakanın motosiklete ait olduğunu tespit etti. Şüpheliler, bu sırada polisin ''dur'' ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında, olayı planlayan ve arkadaşlarını başka bir otomobille takip eden K.C. ise bu sırada aracını polis aracının önüne kırıp ekipleri engellemeye çalıştı. Başka bir noktada tedbir alan ekipler, kaçmaya çalışırken kapana ters yönden çalıntı araçla giren M.A.D, S.O. ile F.S. isimli şüphelileri yakaladı.

Zanlılar üzerinde ve araç içinde yapılan aramada para konulan çanta ve bir ruhsatsız tabancaya el konuldu. Ekipler, K.C. isimli şüpheliyi de aracı içinde gözaltına aldı.

Daha sonra olay yerine gelen U.A. ise söz konusu şahısların, içindeki para ve ziynet eşyalarıyla çantasını çaldıklarını, şikayetçi olduğunu polise bildirdi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
  1. 135 bin lira
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