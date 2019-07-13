Komşusunun eşeğini keserle yaraladığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma

Komşusunun eşeğini keserle yaraladığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:58
TRABZON (AA) - Trabzon'da bahçesine giren eşeği keserle yaraladığı öne sürülen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Maçka ilçesine bağlı Haya Yaylası'nda P.S'nin, bahçesine giren komşusunun eşeğini keserle yaraladığı iddia edildi.
Olaya ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.
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