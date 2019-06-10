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Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı

Adana’da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:29
Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı

Adana’da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu.


Olay, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda birbirlerine komşu olan F.K. ile C.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile F.K. komşusu olan C.C.’yi tabanca ile yaralamak istedi. Ancak F.K. yanlışlıkla kendisini kasığından vurdu. Silah sesi duyan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri F.K.’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgisi bulunduğu söylenen 3 kişi de gözaltına alınan polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:29
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