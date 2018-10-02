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Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı, Berhem Salih oldu. Irak Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada Salih, 301 milletvekillinden 156'sının oyunu aldı.

02 Ekim 2018 Salı 20:16
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu

Irak Meclisi, cumhurbaşkanını seçmek için bugün bir oturum yaptı. Toplam 329 milletvekilinden 301 milletvekili oylamaya katıldı.

Yapılan oylamada Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Berhem Salih açık bir farkla Irak’ın 4. Cumhurbaşkanı seçildi.

301 milletvekilinin katıldığı oylamada Berhem Salih 156 oy alırken, en yakın rakibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi’nin adayı (KDP) Fuat Hüseyin 89 oy aldı.

Irak’ta milletvekili seçimlerinin yapılmasının üzerine 5 ay geçmesine rağmen henüz yeni hükümet kurulamadı. İki büyük Kürt partisi arasındaki ihtilaf yüzünden bir süredir ertelenen meclis, 4. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün toplandı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 20:16
  1. seçim
  2. ırak
  3. Cumhurbaşkanı
  4. berhem salih

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