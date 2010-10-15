Komşularla iyi ilişkiler üniversitelere yansıdı

Prof. Dr. Özcan, akademik yıl açılışı için geldiği Harran Üniversitesi’nin (HRÜ) Osmanbey Yerleşkesi’ndeki mühendislik fakültesinin yeni binasının açılış törenine katıldı. Hizmete giren binayı gezen Özcan, Dekan Prof. Dr. Bülent Yeşilata ile bir süre sohbet ederek, fakülte hakkında bilgi aldı. Daha sonra hayırsever iş adamı Osman Haluk Arabacı tarafından yaptırılacak Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) binasının temel atma törenine katılan Özcan, buradaki programın ardından HRÜ’nün akademik yılı açılış töreninin gerçekleştirildiği salona geçti. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, törende, dünyanın hızla geliştiğini belirterek, bu gelişmenin yüksek öğretimi de yakından ilgilendirdiğini söyledi. Son dönemde küresel sınırların ortadan kaldırılmasıyla ülkeler arası bilgi alışverişinin arttığını ifade eden, Özcan, şunları kaydetti: “Günümüzde küresel sınırların ortadan kalkması, birçok alanı etkilediği gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Üniversiteler arasındaki mesafeler kalkmış ve birbirlerinin her çalışmasından haberdar olmaya başlamışlardır. Hükümetimizin, son dönemde komşularla yürüttüğü ‘0 sorun politikası’ ile, bizler de üniversiteler arasındaki işbirliğini artırdık. Bunun güzel bir örneğini Güneydoğu’da bir üniversitemiz, Suriye ve Irak’tan gelen 900 öğrenciyi kaydettirerek göstermiştir. Büyük başarıdır, takdir ediyorum.”



“ÜNİVERSİTELER ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMALI”



Gelişmiş dünya ülkelerinde üniversitelerin, ülkelerin ekonomilerine ciddi katkılar sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Özcan, şöyle devam etti: “Dünya, üniversitelerin ekonomilere katkı sunduğu bir döneme gidiyor. Bilgi-teknolojili bir döneme giriliyor. Bizler de bunlardan kaçamayız, tavrımızı ona göre belirlemeliyiz. Ülkemizde ciddi çalışmalar var, ancak yeterli değil, arttırmamız lazım. Bir üniversite, bulunduğu şehirdeki insanların yaşam kalitesine katkı sunmalıdır. Her yıl üniversitelere ayırdığımız bütçe ve kadro artıyor, aynı oranda bilimsel çalışmalar da artmalıdır. Üniversiteler, sağlık ve tarım alanlarında topluma sunmuş olduğu destek oranını artırmalıdır. Toplumun üniversitelerden beklentisi, kent endüstrisine ve diğer sektörlere katkı sağlamasıdır.”



ÜNİVERSİTELERE DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMALI



Yakın dönemde “Times Higher Education”un yaptığı araştırmalarla dünyanın en iyi 200 üniversitesini belirlediğini bildiren Prof. Dr. Özcan, Türkiye’den bu sıralamaya 2 üniversitenin girdiğini belirterek, “Ortadoğu Teknik (OTDÜ) ve Bilkent Üniversiteleri mükemmel bir başarıya imza atmıştır, kendilerini takdir ediyorum. Eğer bu sıralamada daha fazla üniversitemizi görmek istiyorsak, üniversitelerimize daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor” dedi. HRÜ Rektörü Prof Dr. İbrahim Halil Mutlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan’a “mırra” (acı kahve) takımı, bakırdan yapılmış hediyelik ibrik ve üzerinde kendi resminin olduğu bir tablo hediye etti. Açılış konuşmalarının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, açılışı yapılan mühendislik fakültesi öğrencilerine ve katılımcılara “Türk yükseköğretiminin sanayiye etkisi” konulu ilk dersi verdi. Programın son bölümünde gerçekleştirilen “Biniş töreni” ile 18 profesör, 15 doçent ile 33 yardımcı doçente cübbeleri giydirildi.