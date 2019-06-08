Komşularının kavgasını ayırmaya çalışın genç, canından oldu

Diyarbakır’da oturdukları evin önünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 1 çocuk babası 21 yaşındaki Şiyar Şeyhmus Kurt, kalbinden bıçaklanıp ağır yaralandı. Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde oturan Şiyar Şeyhmus Kurt, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde komşular arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tarafları ayırmaya çalışmıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sırasında tarafların arasında kalan, Şiyar Şeyhmus Kurt, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kurt’u ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürürken, burada tedavi altına alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 kişi gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Şiyar Şeyhmus Kurt’un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen D.E.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.