Komşuların park yeri kavgası: 2 yaralı, 6 gözaltı Zonguldak Alaplı ilçesinde komşu aileler arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde komşu aileler arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı.



Zonguldak Alaplı Fatih Mahallesi’ndeki komşu aileler arasında iddiaya göre park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine T.D. isimli kişialdığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayda Y.K. isimli şahıs da sopa darbeyle hafif şekilde yaralandı.



Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Kavgaya dönüşen olaya jandarma müdahale etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.