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Korona Virüs Komşuların 'mantı günü' felakete yol açtı
Korona Virüs

Komşuların 'mantı günü' felakete yol açtı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan komşulardan birinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 dairenin karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 22:04:00 -
Komşuların 'mantı günü' felakete yol açtı

Verilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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Yorumlar

Mehmet balcı

Tiyatronun kaçıncı perdesi
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Pabdemi tiyatrosunun baş oyuncusu ,

Sahtekar PCR testi iş başında.......
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