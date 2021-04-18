Komşuların 'mantı günü' felakete yol açtı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan komşulardan birinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 dairenin karantinaya alındığı bildirildi.
Verilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.