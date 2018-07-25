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Komşuları Yunanistan'ı yalnız bırakmadı

Yangın faciasıyla sarsılan Yunanistan'a Arnavutluk ve Makedonya, 100 biner euro maddi yardımda bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:52
Komşuları Yunanistan'ı yalnız bırakmadı

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında en az 81 kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarının ardından Makedonya ve Arnavutluk bu ülkeye yardım gönderilmesi kararı aldı.

Makedonya Hükümet Sözcüsü Mile Boşnyakovski, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Yunanistan'a yangınlar ile mücadelede kullanılmak üzere 6 milyon denar (yaklaşık 100 bin avro) değerinde mali yardım gönderilmesi kararını aldığını aktardı.

JAPONYA DA UNUTULMADI

Yangınlara ilişkin gelişmeleri günlük olarak takip edecek Koordinasyon Grubu oluşturulacağını belirten Boşnyakovski, Yunan kurumları ve Atina şehir yönetimiyle mutabakat içerisinde insani yardımların koordine edileceğini söyledi.

Boşnyakovski ayrıca, doğal afetler ile mücadele eden Japonya'ya da 6 milyon denarlık mali yardım gönderilmesi kararı alındığını kaydetti.

Diğer yandan Arnavutluk da yangınların neden olduğu zararın sonuçlarını hafifletmek için Yunanistan'a 100 bin avroluk mali yardım yapılması kararı aldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk hükümetinin "kardeşleri ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için" mali yardım kararını aldıklarını duyurdu.

LİDERLERDEN DAYANIŞMA

Öte yandan Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos'a gönderdiği taziye mesajında, Atina ve çevresini etkisi altına alan yangınları ve verdiği hasarları "kaygı ve endişe" ile izlediğini ifade etti.

Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Meta, "Bu zor zamanlarda ben ve Arnavut halkı sizin, Atina sakinlerinin ve tüm Yunanistan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kosova CumhurbaşkanıHaşim Thaçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kosova'nın yardıma hazır olduğunu belirterek, "Kurbanlar hakkındaki bulgular korkunç ancak itfaiyeci ve kurtarma ekiplerinin kahramanlık haberleri yüreklendirici." ifadelerine yer verdi.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de "Yunanistan'daki dostlarımız ve komşularımıza tam destek ve dayanışmamızı ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:52
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  2. Makedonya
  3. Arnavutluk
  4. yangın

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