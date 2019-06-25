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Komşuları, makinenin başında göremediği terziyi asma katta ölü halde buldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde terzi atölyesi işleten esnaf, iş yerinin asma katında ölü vaziyette bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 12:13
Komşuları, makinenin başında göremediği terziyi asma katta ölü halde buldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde terzi atölyesi işleten esnaf, iş yerinin asma katında ölü vaziyette bulundu. Yapılan incelemelerde kısa bir süre önce terzi atölyesine bir kadının girdiği, 10 dakika sonra aynı kadının iş yerinden ayrılarak hızla uzaklaştığı görüldü. Asayiş ekipleri güvenlik kamerasında atölyeye girip çıkan kadının bulunması için çalışma başlattı.


Olay, Örnek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki terzi tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terzi tamir atölyesi açık olmasına rağmen Mustafa Kaya’yı makine başında göremeyen komşuları, asma kata çıkınca yerde hareketsiz şekilde yatan Kaya’yı gördü. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekibi Mustafa Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaya’nın ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekibi terzi atölyesinde incelemelerde bulunurken, Asayiş Büro Amirliği ekipleri de çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde kısa bir süre önce terzi atölyesine bir kadının girdiği, 10 dakika sonra aynı kadının iş yerinden ayrılarak hızla uzaklaştığı görüldü. Asayiş ekipleri güvenlik kamerasında atölyeye girip çıkan kadının bulunması için çalışma başlattı.


Mustafa Kaya’nın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:13
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