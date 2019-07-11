Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın 3 yaralı Adıyaman’da, iki komşu arasında yaşanılan sopalı kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, iki komşu arasında yaşanılan sopalı kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesinde bulunan iki kapı komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada Emine Ü., Ali Ş., ve Kadir Ş., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Darp neticesi yaralanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.