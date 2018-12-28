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Yunanistan kendi ordusunu beğenmiyor: "Türkiye bizden çok önde!"

Yunanistan medyası Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni kıyaslamaya devam ediyor. Askeri kaynaklara dayandırılan bir analizde, "Türkiye bizden çok önde çünkü kendi silahlarını üretiyorlar. Bizim gibi tek bir ülkeye (ABD) bağımlı değiller. Rusya ile de ortaklıkları var" denildi.

28 Aralık 2018 Cuma 10:00
Yunanistan kendi ordusunu beğenmiyor: "Türkiye bizden çok önde!"

Yunanistan'da yayın yapan 24/7 isimli haber portalı askeri kaynaklara dayandırdığı bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'nin Yunanistan'ı silahlanma yarışında çok gerilerde bıraktığı tüm objektifliğiyle ortaya çıkarıldı. Türkiye'nin kendi silahlarını üretme başarısını gösterebilmesine rağmen Yunanistan'ın bir tek ABD'ye bağımlı olduğu, Türklerin ise aynı anda ABD ve Rusya ile ortaklıklar yapabildiği ve F-35 gibi stratejik uçaklar aldığına dikkat çekildi.

Yunanistan'ı alarma geçirdi

Türkiye'nin savunma sanayiinde artık kendi ihtiyaçlarının dışında yurtdışına bile silah satacak güce ulaşması komşu ülke Yunanistan'ı adeta alarma geçirdi. Yayınlanan askeri analizde "2000'li yıllarla birlikte savunma sanayii sektöründe Türkiye'nin çok gerisinde kaldık. Aradaki mesafe her geçen gün artıyor. Türkler, F-35 jetlerini ülkelerine getirmek için gün sayıyor. Ordumuzu yönetenler durumun farkında. Hükümetin de artık aklını başına toplaması gerekiyor. Ülkemizin savunması, bir sonraki seçimlerden çok daha önemli" denildi.

Diplomaside kayboluyoruz

Analizde Yunanistan'ın savunma sanayiinde ABD'ye bağımlı olduğu, silah diplomasisiyle boğuştuğu vurgulanırken Türkiye'nin Rusya ve ABD ile aynı anda ortaklıklar kurabilme başarısı övüldü. Ankara'nın Çin-İran gibi ülkelerle de ortak savunma sorunlarını masaya yatırabiliyor olmasının öneminden bahsedilen analizde, Türkiye'nin kendi silahlarını üretecek seviyeye gelmesinin ise büyük bir başarı olduğu itiraf edildi.

(Akşam)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:00
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. iran
  4. abd
  5. rusya
  6. Türkiye
  7. yunanistan
  8. f-35

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