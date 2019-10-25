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Irak'ta sular durulmuyor! Halk tekrar sokakta

Irak'ta 104 kişinin hayatını kaybettiği yolsuzluk protestoları yeniden başladı. Irak güvenlik güçleri, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye ilerlemek isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

25 Ekim 2019 Cuma 14:00
Irak'ta sular durulmuyor! Halk tekrar sokakta

Irak'ta; işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Ülkede sular durulmadı

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Bağdat'ta güvenlik güçleri gece de Yeşil Bölge'ye girmek isteyen bir grup göstericiyi ses bombası atarak uzaklaştırmıştı. Başkentteki Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilciliklerin merkezi olarak biliniyor.

"Irak kaosa sürüklenecek"

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki kentlerde de göstericilerin hükümeti protesto etmek için sokağa çıkmaya başladığı belirtildi.Irak'ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti.

Gösteriler bitmedi

Sistani mesajında, Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ta gerçek reform ve değişim sivil yöntemlerle olmalı. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı. Ülke, bazı bölgesel ve dünya ülkelerinin çıkarlarının çatıştığı alan haline gelmemeli ve bir kaos ve boşluk ortamı oluşmamalı." ifadelerine yer verdi. Irak hükümetinin, göstericilere yönelik şiddetin araştırıldığı raporunu da eleştiren Sistani, raporun şiddet kullanımındaki gerçekleri ortaya çıkarmadığını belirtti.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

104 kişi yaşamını yitirdi

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olurken, hükümet göstericileri dağıtmak için sert müdahale talimatı vermişti. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etmek için Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanmış, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini istemişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 14:00
  1. Tahrir Meydanı
  2. Irak

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