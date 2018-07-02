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Komşuda PKK'yı Kürt halkıyla özdeşleştirme çabaları: İşçi Partili Kürt Savaşçılar

Terör örgütü PKK'ya karşı Kandil'e yönelik düzenlenen bombardımanlardan rahatsız olan Yunan basını, hava harekatından öldürülen 4 PKK'lı teröristi ''Öldürülenler İşçi Partili Kürtlerdi'' şeklinde sunarak; PKK ile Kürt halkını bir tutmaya çalışıyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
Komşuda PKK'yı Kürt halkıyla özdeşleştirme çabaları: İşçi Partili Kürt Savaşçılar

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar, Yunan basınında geniş yer buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK’nın elebaşlarının bulunduğu Kandil Dağı çevresinde başlattığı harekâtta 4 PKK’lı teröristin öldürülmesi, RealNews gazetesinde ele alındı. PKK'lı teröristlerin Kürt halkı ile özdeşleştirme politikasına devam edilirken, PKK da ''işçi partisi'' olarak tanıtılıyor. ''Türk ordusu, Kürt savaşçıları öldürüyor. Ölen savaşçılar da İşçi Partisi üyesi'' denilerek propaganda yapılıyor. PKK’nın ''bölgede yönetim sahibi olduğu'' dahi öne sürüldü. Yunanistan, 1990’lı yıllarda pek çok PKK üyesi veya sempatizanını siyasi mülteci olarak topraklarına Kabul etmişti.

TÜRKİYE'DE KEYFİ İŞLER YAPILIYORMUŞ

Öte yandan Türkiye ile Almanya’nın ilişkilerinin gidişatı da Yunan basınında göze çarpan unsurlardan biri. İzmir’de gerekli izinleri bulunmadığı için kapatılan Alman okuluyla ilgili olarak Alman hükümetinin Ankara’dan bir izah istemesi, Kathimerini gazetesinde yayınlandı. “Hâlihazırda gergin olan Türk-Alman ilişkileri yeni bir gerginliğe doğru gidiyor” ifadeleri kullanıldı. Krizin Türkiye’den kaynaklandığı iması oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle FETÖ’cülerin cezaevine gönderilmesi hatırlatılarak, Türkiye’de keyfi işler yaptığı iması yapıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Yunanistan
  5. RealNews
  6. PKK
  7. FETÖ
  8. Almanya

YORUM YAZ

  • FİDEL KASTROFİDEL KASTRO3 sa önce
    DÜŞMANIN SENİ BEĞENİYOSA SENDE Bİ PUŞTLUK VAR
  • demirdemir3 sa önce
    yalanın kurusun yunan pkk yı lavrionda besleyen sen değilmisin
  • erbkanerbkan1 sa önce
    hükümetin nedense yunnaistana sesi hiç çıkmıyor hiç.
  • SAROFSAROF3 sa önce
    AYNI TABIRI ALMANYADA YILLARDIR KULANIYOR BUNLARA ALMANYA PKK TERÖRISTLERI DEMIYOR ALMANYANIN DEVAMLI KULANDIGI TABIR PKK ISCI PARTISI OLARAK HABERLERDE VERIYOR YUNANISTANA GELINCE ZATEN BUNLARI ALMANYA YÖNLENDIRIYOR PARAYI ALMANYA VERIYOR YUNANISTAN OLSUN ERMENILER OLSUN AYNI SARKIYI SÖYLÜYORLAR:
  • DürüstDürüst4 sa önce
    İftira çamura benzer tutmasa da izi kalır;bu mantık hain mantığıdır.
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