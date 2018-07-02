Komşuda PKK'yı Kürt halkıyla özdeşleştirme çabaları: İşçi Partili Kürt Savaşçılar

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar, Yunan basınında geniş yer buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK’nın elebaşlarının bulunduğu Kandil Dağı çevresinde başlattığı harekâtta 4 PKK’lı teröristin öldürülmesi, RealNews gazetesinde ele alındı. PKK'lı teröristlerin Kürt halkı ile özdeşleştirme politikasına devam edilirken, PKK da ''işçi partisi'' olarak tanıtılıyor. ''Türk ordusu, Kürt savaşçıları öldürüyor. Ölen savaşçılar da İşçi Partisi üyesi'' denilerek propaganda yapılıyor. PKK’nın ''bölgede yönetim sahibi olduğu'' dahi öne sürüldü. Yunanistan, 1990’lı yıllarda pek çok PKK üyesi veya sempatizanını siyasi mülteci olarak topraklarına Kabul etmişti.

TÜRKİYE'DE KEYFİ İŞLER YAPILIYORMUŞ

Öte yandan Türkiye ile Almanya’nın ilişkilerinin gidişatı da Yunan basınında göze çarpan unsurlardan biri. İzmir’de gerekli izinleri bulunmadığı için kapatılan Alman okuluyla ilgili olarak Alman hükümetinin Ankara’dan bir izah istemesi, Kathimerini gazetesinde yayınlandı. “Hâlihazırda gergin olan Türk-Alman ilişkileri yeni bir gerginliğe doğru gidiyor” ifadeleri kullanıldı. Krizin Türkiye’den kaynaklandığı iması oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle FETÖ’cülerin cezaevine gönderilmesi hatırlatılarak, Türkiye’de keyfi işler yaptığı iması yapıldı.