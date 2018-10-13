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Komşuda otobüs şoförü uyuya kaldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'ın Fars eyaletinde otobüs şoförünün uyuya kalması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:04
Komşuda otobüs şoförü uyuya kaldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran devlet televizyonuna göre, İsfahan'dan Şiraz istikametine doğru yola çıkan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon başında uyuması sonucu Mervdeşt yolu üzerinde şarampole yuvarlandı.

Fars eyaleti Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Muradiyan, yaralılardan ikisinin Fransa uyruklu olduğunu aktardı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:04
  1. otobüs kazası
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