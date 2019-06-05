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Komşuda ortalık karıştı! 'nDünyanın en pahalı elektrikli süpürgesini aldık'

Bulgaristan'ın ABD'de 8 F-16 Block 70/72 tipi savaş uçağı alacak olmasına ülkenin siyasileri tepki gösterdi. Alınan uçaklar için 'Dünyanın en pahalı elektrikli süpürgeleri' yorumları yapıldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:32
Komşuda ortalık karıştı! 'nDünyanın en pahalı elektrikli süpürgesini aldık'

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Kurumu'nun 1 milyar 673 milyon dolara F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanı satma konusunda Sofya ile anlaşmaya varıldığı açıklamasına, Bulgaristan'dan tepkiler çığ gibi büyüyor.

"En pahalı elektrikli süpürgesi"

Konuya ilişkin açıklama yapan Bulgaristan Rönesansı'nın Alternatifleri Partisi Başkanı Rumen Petkov, hükümet ve ABD'ye sert tepki gösterdi.

ABD yönetiminin elini Bulgaristan’ın cebine daldırmak istediğini belirten ABV Başkanı, “Onlar ellerinini cebimize daldırabileceklerine ve son derece pahalı 8 adet ‘elektrikli süpürge’ karşılığında 3 milyar leva alabileceklerine hükmettiler” dedi.

F-16 jetlerini ABD’nin satmaya çalıştığı en pahalı ‘elektrikli süpürgelere’ benzetmesiyle dikkat çeken Petkov, "Size F-16 görünümü altında dünyanın en pahalı elektrikli süpürgelerini satmak istiyorlarsa iyi niyetten söz edemezsiniz" dedi.

ABD-Bulgaristan anlaşması

3 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’la 1 milyar 673 milyon dolar (yaklaşık 2.9 milyar leva) değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:32
  1. bulgaristan
  2. ABD
  3. F-16 uçakları

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