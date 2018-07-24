Komşuda orman yangını: 50 ölü 156 yaralı

Batı Attika ile Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde öğle saatlerinde çıkan büyük orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, Kineta'nın Galini, Panorama ve Marula yerleşim alanlarını sarınca itfaiye, bölge sakinlerinin evlerini terk etmelerini istedi.

BİNLERCE DÖNÜM ORMAN VE ONLARCA EV YANDI

Bölgede, binlerce dönümlük çam ormanının yanı sıra 30'dan fazla ev, bir otel ve hayvancılık tesisleri kül oldu. Yangın Atina-Korinthos karayoluna ulaşınca yol trafiğe kapatıldı.

Bu arada, Attika'nın doğusunda bulunan Mati, Neos Vuças, Rafina ve Ntaou Pendelis sayfiye yerleri alevlere teslim oldu. Büyük bir hızla ilerleyen yangın, yerleşim yerlerini sarınca bölge sakinler evlerinden tahliye edilerek deniz kenarına taşındı. Mahsur kalanlara yardım etmek üzere birçok gemi yardıma koştu.

50 KİŞİ ÖLDÜ, 156 KİŞİ YARALANDI

Yapılan açıklamalara göre, Neos Vuças ve Rafina sayfiye yerinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 156 kişinin yaralandığı bildirildi. Mati bölgesinde ise evlerin yüzde 90'ı kül oldu. Nea Makri Belediye Başkanı, yangının Ayia Marina yerleşim yerine girdiğini açıkladı.

ÇİPRAS, BOSNA-HERSEK ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Yunan Başbakanı Aleksis Çipras durum değerlendirmesi yapmak üzere bulunduğu Bosna-Hersek'ten acilen Atina'ya döndü.

"YANGINLARIN ÇIKIŞ ŞEKLİ ŞÜPHELİ"

Çipras, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor." dedi.

Attika bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. İtfaiye sözcüsü, Yunanistan'ın yut dışından yardım istediğini açıkladı.