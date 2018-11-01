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Siyasi belirsizliğin yaşandığı komşuda önemli gelişme!

Ermenistan'da siyasi belirsizlik sürüyor. Ülkede yeni başbakan seçilememesi üzerine genel erken seçime gidilebileceği öğrenildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:39
Siyasi belirsizliğin yaşandığı komşuda önemli gelişme!

Ermenistan'da yeniden yeni bir başbakan seçilmesi konusunda başarısızlık yaşanınca, erken seçime giden yol açıldı. Ermenistan Parlamentosunda ay başında muhalif partilerin bir araya gelerek erken seçimi engelleyen kararı kabul etmesi üzerine Paşinyan, erken seçimin önünü kapatan karara karşı parlamentonun dağılması için istifasını vereceğini bildirmişti.

Paşinyan'ın istifa kararının ardından yeni başbakan için parlamentoda seçim yapılması gerekiyor. Hiçbir partinin aday çıkarmaması halinde ülkede erken genel seçimlere gidileceği belirtilmişti.

Erken seçime gidilecek gibi duruyor

Ermenistan yasalarına göre, parlamentoda yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor.

İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve ülkede erken seçime gidiliyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:39
  1. Ermenistan

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