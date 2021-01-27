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Korona Virüs Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor!
Korona Virüs

Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 91 artarak 57 bin 651'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 14:31:00 -
Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 608 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 695'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede virüs kaynaklı can kaybının 57 bin 651'e, vaka sayısının da 1 milyon 392 bin 314'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 24'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 183 bin 463'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 70 bin 167 olduğunu kaydetti.

Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehrin kalmadığına işaret eden Lari, 18 şehrin "turuncu", 154 şehrin "sarı" ve 276 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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