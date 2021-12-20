Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 390 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 478'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 173 bin 369'a yükseldiği ülkede, 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 124'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 849 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 113 milyon 751 bin 456 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride hiç şehir kalmazken 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Öte yandan ülkede aşılama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla İran'ın başkenti Tahran'ın en işlek noktalarından olan Büyük Pazar'a seyyar aşı merkezleri kuruldu.