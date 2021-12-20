  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Korona Virüs

Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 131 bin 124'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 16:55:00 -
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 390 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 478'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 173 bin 369'a yükseldiği ülkede, 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 124'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 849 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 113 milyon 751 bin 456 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride hiç şehir kalmazken 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Öte yandan ülkede aşılama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla İran'ın başkenti Tahran'ın en işlek noktalarından olan Büyük Pazar'a seyyar aşı merkezleri kuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay