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Komşuda kırmızı alarm! Ordu harekete geçti

Irak'ta hükumet karşıtı eylemler 10 kentte yayıldı. Ekonomik nedenlerle geniş çaplı protestolar beklendiği ülkede güvenlik güçleri alarma geçti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:43
Komşuda kırmızı alarm! Ordu harekete geçti

Hükümet karşıtı Iraklı göstericiler yarın başkent Bağdat'ın yanı sıra Basra, Vast, Meysan, Zikar, Babil, Divaniye, Semave, Necef ve Kerbela'da büyük protesto gösterileri için hazırlık yapıyor.

SADR VE SİSTANİ GÖSTERİLERE DESTEK VERİYOR

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını karşılayan güneydeki Basra vilayetinde başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, Kerbela ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Gösterilerin en büyüğü Basra'da olurken, güvenlik güçleri eylemcilere zaman zaman silahlarla müdahale etti. Gösterilerin çoğu Şiilerin yoğun yaşadığı kentlerde olurken, Şii Lider Mukteda El Sadr ve Ali Sistani de gösterilere destek veriyor. Bazı Haşdi Şabi grupları da gösterileri destekliyor.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor. Irak'ın petrolünün % 95'ibir liman ve lojistik kenti olan Basra'da üretilmesine rağmen rağmen kentte ekonomik kriz yaşanıyor.

IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİ ÜLKENİN GÜNEYİNE ASKER VE POLİS SEVKİYATI YAPTI

Yarın cuma namazı sonrası birçok kentte büyük gösterilerin yaşanması beklenilirken, Irak güvenlik güçleri alarma geçti ve ülkenin güneyine asker ve polis sevkiyatı yaptı.

Sputnik'e konuşan Irak Türkmen Partisi Politbüro Üyesi ve Milletvekilli Aydın Maruf "Yarın cuma namazından sonra büyük gösteriler bekleniyor. Irak'ta ve Ortadoğu'da cuma namazları önemlidir. Genelde cuma namazı çıkışında büyük gösteriler oluyor. Irak askeri ve polisi yarınki gösteriler için tedbir alıyor. Irak hükümeti gösterilerin bitmesi için görüşmeler yapıyor. Bir yandan da gösterilerin güvenliği için tedbir alınıyor" dedi.

'GÖSTERİLERİN BAŞLAYACAĞI BELLİYDİ'

"Gösterilerin başlayacağı belliydi. Çünkü elektrik, su ve hizmet eksikliği var. Maaş sorunu var" diyen Maruf, şöyle devam etti:

"Irak hükümeti halkın yeterince yanında olamadı. Özellikle Irak'ın güneyinde ve Sünnilerin yaşadığıbölgelerde bunu yapamadı Gösteriler en çok Basra'da yaşanıyor. Irak yönetimine karşı 1991 yıllında Basra'da yine ayaklanma olmuştu. Bazı taraflar gösterileri siyasi olarak görüyor. Ama gerçekten gösterilerde halk var. Haklı talepleri var. Şimdi gösterilerde görünen Irak hükümetine karşı olmaları. Şiilerin yoğun yaşadığı Basra, Kerbela, Necef, Babil ve Bağdat'ta gösteriler yaşanıyor. Şii grupları arasında yaşanan çekişmelerden dolayı da gösteriler yaşanıyor. Halkın talepleri meşru. İstekleri karşılanmalı. Gösterilere katılanlar avukat, doktor, memur değil sıradan insanlar. Biz Türkmenler olarak demokrasinin yanındayız. Halkın taleplerini doğal karşılıyoruz. Herhangi bir yürüyüş ve gösteri kanunlar çerçevesinde olmalı."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 20:43
  1. Aydın
  2. Irak
  3. Bağdat

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